AK Parti emekli zammı için önerge verdi!

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Başkan Adan, parti gruplarına söz verdikten sonra 20 milletvekilinin de birer dakikalık söz taleplerini karşıladı.

Ardından TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin grup önerilerine geçildi. Bu arada hafta başında başlanan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne AK Parti tarafından 7.madde için bir önerge TBMM Başkanlık Divanı’na iletildi.

SSK ve Bağkur emekli maaş zammını, memur emeklisiyle eşitleyen bu önerge ile oran yüzde 49,25’e çekilmiş oldu. Bugün ilerleyen saatlerde kanunun görüşülmesiyle oylanacak önergeye ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleri ve AK Parti Grubu’muzun teklifleriyle emeklilerimizin maaş zamlarına ilişkin hazırlamış olduğumuz AK Parti Grup Önerimizi imzalayarak TBMM Başkanlığı’mıza sunduk.

Böylece tüm emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 olacaktır. Emeklilerimize hayırlı olsun.”