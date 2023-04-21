AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına silahla saldıran şüpheli tutuklandı
Adana'da, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş eden şüpheli tutuklandı.
Adana'da, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş eden şüpheli tutuklandı.
Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki partinin ilçe başkanlığı binasına dün pompalı tüfekle ateş ettikten sonra gözaltına alınan E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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