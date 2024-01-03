AK Parti'de adayların açıklanacağı tarih belli oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Ömer Çelik, "Teşkilatlarımızda temayül yoklamaları yapıldı. Şimdi geldiğimiz noktada adayların isimleri belirlenmeye başlandı. Adaylarımızın belli bir bölümünün açıklanacağı ilk toplantıyı bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Kalan kısmını ise ayın 15'inde Ankara'da açıklayacağız. Ayrıca 15'inde seçim beyannamemizi de açıklayacağız." diye konuştu.