AK Parti'de adayların açıklanacağı tarih belli oldu
AK Parti'de yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarında sona gelindi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, adayların bir kısmının 7 Ocak'ta, diğer kısmının da 15 Ocak'ta açıklanacağını duyurdu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Ömer Çelik, "Teşkilatlarımızda temayül yoklamaları yapıldı. Şimdi geldiğimiz noktada adayların isimleri belirlenmeye başlandı. Adaylarımızın belli bir bölümünün açıklanacağı ilk toplantıyı bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Kalan kısmını ise ayın 15'inde Ankara'da açıklayacağız. Ayrıca 15'inde seçim beyannamemizi de açıklayacağız." diye konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan adayların bir bölümünü 7 Ocak'ta, diğer bölümünü ise 15 Ocak'ta açıklayacak.
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İşte, bazı illerde başkan adaylığı için adı geçen AK Partili isimler.
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Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum / İSTANBUL
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