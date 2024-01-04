AK Parti'de adayların açıklanacağı tarih belli oldu
AK Parti'de yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adayının 7 Ocak Pazar günü, Ankara adayının ise 15 Ocak Pazartesi günü açıklanacağını açıkladı. İşte bazı illerde adı öne çıkan AK Parti adayları!
AK Parti'de adaylar 7 Ocak ve 15 Ocak'ta yapılacak aday tanıtım törenleri ile açıklanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adayının 7 Ocak Pazar günü, Ankara adayının ise 15 Ocak Pazartesi günü açıklanacağını açıkladı. İşte bazı illerde adı öne çıkan AK Parti adayları!
Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum / İSTANBUL
Deprem bölgesindeki başarılı çalışmalarıyla inşa ve ihya sürecini başlatan isim olan İstanbul Milletvekili Murat Kurum, AK Parti'nin İstanbul adayı olacak. Bakanlığı döneminde, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden", "İlk Evim, İlk İşyerim" gibi önemli projelere imza atan ve icraatçı bir bakanlık dönemi geçiren Murat Kurum, İstanbul'u depreme hazır hale getirmek için İBB adaylığına hazırlanıyor.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok / ANKARA
Keçiören'de gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla adından söz ettiren ve 4 dönem Keçiören Belediye Başkan yapan Altınok, Mansur Yavaş'ın rakibi olacak. Ankara'yı iyi tanıyan ve özellikle milliyetçi tabanda karşılığı olan isimlerden biri olan Altınok, AK Parti'nin Ankara adayı olacak.