AK Parti'de adayların açıklanacağı tarih belli oldu

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum / İSTANBUL

Deprem bölgesindeki başarılı çalışmalarıyla inşa ve ihya sürecini başlatan isim olan İstanbul Milletvekili Murat Kurum, AK Parti'nin İstanbul adayı olacak. Bakanlığı döneminde, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden", "İlk Evim, İlk İşyerim" gibi önemli projelere imza atan ve icraatçı bir bakanlık dönemi geçiren Murat Kurum, İstanbul'u depreme hazır hale getirmek için İBB adaylığına hazırlanıyor.