AK Parti, Büyük Ankara Mitingi'ne hazır!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerine doğru en büyük mitinglerinden birini yarın Ankara'da gerçekleştirecek. Başkent Millet Bahçesi'ndeki miting öncesi hazırlıklar büyük oranda tamamlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyük Ankara Mitingi için Başkent Millet Bahçesi'ndeki hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
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Bu kapsamda dev bir platform kurulan miting alanına, led ekranlar, büyük ses sistemleri ve pankartlar yerleştirildi.
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Yerleştirilen pankartlarda AK Parti’nin yerel seçim sloganları yer aldı.
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Tüm detayların düşünüldüğü mitingde, yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Engelliler, yaşlılar, şehit ve gazi aileleri için özel bölümler belirlendi.
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