AK Parti binasına silahla ateş açan saldırgan yakalandı

Adana'da, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

İl Başkanı Ay'dan açıklama

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, ilçe başkanlığı binası önünde yaptığı açıklamada, saldırıyı lanetleyerek şunları kaydetti:

"Saat 16.00 sıralarında bir şahıs tarafından hedef gözetmek suretiyle Çukurova ilçe binamızın bulunduğu alana doğru 13 el ateş etmek suretiyle ilçe binamız kurşunlanmıştır. Şüpheli, mermisi bittikten sonra yol tarafından ilerleyerek ilçe binasının kapısını zorlamış, kapının kapalı olduğunu görünce elindeki silahı da kapının üzerine bırakarak olay yerinden ayrılmıştır."

Mehmet Ay, "Saldırı ve şiddet nereden gelirse gelsin lanetliyoruz. Teşkilatımıza, Adana'mıza ve partimize geçmiş olsun diyoruz. Konu aydınlığa kavuşunca detaylı açıklama yaparız inşallah." ifadesini kullandı.

Emniyet müdürlüğüne götürüldü

Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki partinin ilçe başkanlığı binası önüne elinde pompalı tüfekle bir şüpheli geldi.

Parti tabelası ve bayrakların asılı olduğu tedbiren boşaltılan binaya elindeki tüfekle ateş eden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İsminin E.K. olduğu öğrenilen şüpheli, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adana Valiliği: Fail AK Parti binasına bilerek hedef aldığını söyledi

Adana Valiliği olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada "AK Parti Çukurova ilçe binasına 24 yaşındaki E.A tarafından 14 el ateş edildi. Mermiler parti binasına ve tabelasına isabet etti. Fail ifadesinde AK Parti binasını bilerek hedef aldığını ve bilerek ateş ettiğini söyledi" ifadelerini kullandı

Ak Parti Sözcüsü Çelik: Zerre kadar çekilme gibi bir durum yaratmazAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle yapılan saldırıya ilişkin, "Seçim çalışmalarına odaklanmışken bu tip tacizler, provokasyonlar, saldırılar, AK Parti teşkilatları üzerinde zerre kadar geri çekilme ya da sakınma gibi bir duygu yaratmaz." dedi.

Çelik, partinin Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki saldırıya uğrayan ilçe başkanlığı binasında incelemede bulundu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay'dan bilgi aldı.

İlçe binalarına gerçekleştirilen saldırıya ilişkin gazetecilere açıklama yapan Çelik, şöyle konuştu:

"Burada yakalandıktan sonra da aldığımız ilk bilgiler doğrudan AK Parti'ye karşı, AK Parti binasını hedef alarak bu eylemi gerçekleştirdiğini söylüyor. 'Ben kendim, işte şu partiye mensubum' diye bir parti ismi veriyor. Tabii o sebeple AK Parti'ye karşı olduğunu, o motivasyonla gerçekleştirdiğini söylüyor. Tabii bu şahsın eyleminin kendisinin 'Şu partiye aitim, o yüzden şu motivasyonla yapıyorum' demesinin şu aşamada bir önemi yok. Ama esas olan 'İşte ben televizyonlardan izliyordum. AK Parti'nin bazı söylemleri sebebiyle bu eylemi gerçekleştirmek istedim' şeklinde bir yaklaşımı var. Tabii bunu esas olarak epeydir söylüyoruz. Cumhurbaşkanı'mıza, partimize karşı kullanılan nefret dilinin, nefret siyasetinin belli yerleri tahrik etmek amacına matuf olduğunu ifade ediyoruz. Diğer siyasi partilere yapılan saldırılara sivil siyasetin her türlü saldırıdan, tacizden korunması gerektiği çerçevesinde biz karşı durmuştuk."

Çelik, AK Parti kadrolarının sürekli olarak meydanlarda, sahada vatandaşlarla olduğunu belirterek, "Seçim çalışmalarına odaklanmışken bu tip tacizler, provokasyonlar, saldırılar, AK Parti teşkilatları üzerinde zerre kadar geri çekilme ya da sakınma gibi bir duygu yaratmaz. Her ne saldırı olursa olsun, nasıl gerçekleşirse gerçekleşsin, hangi provokasyon olursa olsun hiçbir şekilde bundan geri adım atmadan, sandığa doğru giderken bütün provokasyonlarla mücadele ederek hep birlikte bu seçim çalışmalarını yürüteceğiz." diye konuştu.

"Emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz"

Demokrasinin ve sandık siyasetinin Türkiye'de son derece güçlü olduğunu dile getiren Çelik, AK Parti'nin 20 yıldır sandık ve demokrasi yoluyla mücadelesini verdiğini vurguladı.

Çelik, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın bu mücadelesinin güçlü şekilde süreceğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Tabii hemen emniyet güçlerimiz bu saldırganı hızlı bir şekilde yakaladılar. Sorgusu da yapılıyor. İlk ortaya çıkan çerçevede, doğrudan AK Parti'yi hedef alarak bu eylemi gerçekleştirdiğini ifade ediyor. AK Parti'yi bilerek, buraya dönük olarak bu silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Gördüğünüz gibi teşkilatlarımız her zamanki gibi sokakta. Çukurova teşkilatımız, Adana teşkilatımız, Türkiye'nin her tarafındaki teşkilatımız... Seçime giderken bu tip provokasyonlar olacağını bilen bir kadroyuz. Geçmiş yıllardan beri bunun mücadelesini verdik. O sebeple bunu, bu saldırganı hızlı bir biçimde yakalayan emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz."

Adana'nın güvenli bir şehir olduğunu dile getiren Çelik, "Her türlü saldırıya, provokasyona karşı biz sandığa giderken demokratik mücadelemizi en güçlü şekilde sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bundan sonrasında da daha güçlü bir şekilde sokaklarda, meydanlarda olacaklarını ve vatandaşlarla daha çok buluşacaklarını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Sivil siyasetin her türlü provokasyondan, tahrikten uzak tutulması konusunda biz açık ve net bir tutuma sahibiz. Türkiye'nin güvenlik güçleri, sandığın korunması, demokratik süreçlerin korunması konusunda son derece hassas. Bundan sonrasında da herkese şunu ifade etmek istiyoruz; özellikle son bir hafta 10 gündür birkaç kere de uyarıda bulunduk. Terör örgütlerine söylenmeyen sözlerin, terör örgütlerine birilerine söylemekten sakındığı sözleri Cumhurbaşkanı'mıza karşı, partimize karşı, Cumhur İttifakı'mıza karşı kullanmalarının başlı başına bir provokasyon olduğunu ifade etmiştim. Umarım bundan sonra herkes daha dikkatli olur. Teşkilatlarımız sahadadır. İnşallah 14 Mayıs seçiminde büyük bir demokrasi zaferine imza atmak üzere faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Hepimize geçmiş olsun."

Akşener: Demokrasimize gerçekleştirilen saldırılar

İYİ Parti Genel Başkanı AK Parti Çukurova İlçe Teşkilatı binasına yapılan saldırıyı kınayarak şu ifadeleri kullandı:

Ak Parti Çukurova İlçe Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, Zaten son günlerde yeterince yara alan demokrasimize karşı gerçekleştirilen bu saldırıların bir daha yaşanmamasını diliyorum. Tüm Ak Parti teşkilatlarına geçmiş olsun.