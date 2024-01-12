AK Parti'de adayların açıklanacağı tarih değişti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Geçtiğimiz pazar İstanbul merkezli olarak bazı büyükşehirlerle illerin açıklamalarını yaptık. Şimdi bu hafta da pazar günü Ankara merkezli olarak büyükşehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacağız."

"Şu anda ön açıklamaları arkadaşlarımız yapıyor. Pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz. Pazar günü inşallah Ankara merkezli olarak büyük ihtimalle ATO Kongre Salonu'nda bu toplantımızı yapıp yine büyükşehirlerle kalan illerimizin açıklamasını yapacağız. Bugün yine il merkezimizde İstanbul'umuz ve çevreyle ilgili bir çalışmayı bugün yarın devam ettireceğiz."

"El ele vererek çalışmalarımıza devam ediyoruz"

"Cumhur İttifakı olarak bizim başından itibaren gayet samimi bir havada Cumhur İttifakı olarak neler yapabiliriz, arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor, arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarda geldikleri nokta nedir bunların değerlendirmesini yapıyoruz. Yine Devlet Bey'le dün bu minvalde çalışmamızı yaptık. Malum Manisa ve Mersin'de büyükşehir olarak şu anda MHP çalışmalarını sürdürüyor."

"Onlar da bu çalışmalarda gayet güçlü bir şekilde gerek Büyükşehir adayı noktasında gerek ilçeler üzerindeki çalışmalarını birlikte arkadaşlarımızla yürütüyorlar. Diğer büyükşehirlerde de bizimle yine aynı kararlılıkta çalışmaları yürütüyoruz. Çok çok emin adımlarla inanıyoruz ki bu seçimlerde Cumhur İttifakı karşı yakada olanlara beklemediği bir hüsranı yaşatacaktır. Bu konuda teşkilatlarımız çok güçlü el ele vererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısı

"Orantılı bir eylem söz konusu değil. Bu yapılanların hepsi de orantısız bir güç kullanımıdır. Bu orantısız güç kullanımını şu anda Amerika aynı şekilde İsrail Filistin'de de yapmakta. İran, tüm bunların karşısında kendini nasıl korur ona bakmakta. İngiltere zaten Amerika'yla beraber bu süreç içerisinde hep adımını atmıştır, atmaya devam ediyor."

"Şu anda Kızıldeniz'i malum bunlar bir kan gölüne çevirme hevesindeler. Yemen, Husilerle şu anda bütün güçlerini kullanmak suretiyle bölgede ister Amerika olsun ister İngiltere olsun onlara karşı gereken cevabı verdiğini vereceğini söylüyor. Bu konuda en ufak bir rehavete yer olmadığını da ifade ediyorlar. Şu anda değişik kanallardan değişik haberler alıyoruz. Husilerin gerek Amerika'ya karşı gerek İngiltere'ye karşı çok başarılı savunmalar yaptığını, başarılı cevaplar verdiğini farklı kanallardan alıyoruz."