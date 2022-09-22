Ajda Pekkan'ın son hali görenleri şaşırttı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda fotoğraflarına filtre uygulayan ve özel fotoğrafçısının da olduğu bilinen 76 yaşındaki şarkıcının son hali görenleri şaşırttı.
Türk pop dünyasının Süperstarı Ajda Pekkan, Çeşme ve Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerinde sahne aldı.
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Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran’ın süperstarla birlikte sahnede paylaştığı hatıra fotoğrafı ise sosyal medyada gündem oldu.
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Pekkan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.
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İşte sosyal medyada gündem olan o fotoğraf
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