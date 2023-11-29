Ajda Pekkan, fenomen dizinin kadrosuna dahil oldu

Show TV ekranlarında yayınlanan ve en son Farah Zeynep Abdullah'ı oyuncu kadrosuna dahil eden Kızılcık Şerbeti, bu kez Ajda Pekkan'ı ağırlayacak.

Ajda Pekkan'ın kendisi olarak konuk olacağı bölüm, yılbaşı gecesi veya 29 Aralık Cuma gecesi izleyiciyle buluşacak.

"Bayılarak izliyorum"

Ajda Pekkan, gündemi her bölümüyle sallayan dizi için "Bayılarak izliyorum, cuma günleri hiçbir randevu almıyorum, bu tüm ekibime de geçti." demişti.

Dizinin RTÜK tarafından ceza aldığı dönemde de destek için dizinin yapımcısı Faruk Turgut'u arayarak desteklerini iletmişti.