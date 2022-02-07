Ajax Futbol Şube Sorumlusu Marc Overmars taciz nedeniyle görevden alındı

Ajax'ta Marc Overmars görevden alındı. Kulüpteki kadın çalışanlardan bazılarına uygunsuz mesajlar gönderen Overmars kulüpten uzaklaştırıldı.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Overmars'ın, Ajax Denetleme Kurulu ve Genel Müdür Edwin van der Sar ile yaptığı görüşmeler sonunda bu karara varıldığı vurgulandı.

"Utanıyorum"

Ajax'ın internet sitesinde, Marc Overmars'ın özür mesajına da yer verildi. 48 yaşındaki eski futbolcu, şunları kaydetti:

Utanıyorum. Geçen hafta davranışlarım hakkında şikayetlerle karşı karşıya kaldım. Maalesef sınırları aştığımı fark etmedim. Ama artık bunun farkına vardım. Aniden büyük bir baskı hissettim. Özür dilerim.

Kendi konumundaki bir kişi için bu tür davranışın haklı gösterilemeyeceğini vurgulayan Overmars, "Artık çok geç. Ajax'tan ayrılmaktan başka seçenek göremiyorum. Bunun özel durumum üzerinde büyük etkisi var. Bu yüzden herkesten beni ve ailemi rahat bırakmasını rica ediyorum" dedi.