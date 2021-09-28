Beşiktaş'ın yarısı yok! Eksik Kartal zorlu Ajax deplasmanında

Amsterdam Johan Cruyff Arena'da TSİ ile 19:45'de başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Bastien bu sezon UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda oynanan Fenerbahçe - Helsinki maçını yönetmişti.

Beşiktaş C Grubundaki ilk maçında, evinde Borussia Dortmund'a 2-1 kaybederken, Ajax ise ilk maçında Sporting Lisbon'u deplasmanda 5-1 yenmişti.

Beşiktaş'ta tam 11 eksik!

Üst üste yaşanan sakatlık problemleriyle adeta revire dönen Beşiktaş'ta takımın yarısı yok. Sakatlıkları bulunan Vida, Welinton, Montero, Necip, Atiba, Pjanic, Mehmet Topal, Ghezzal, N'koudou, Larin ve Alex Teixeiera Ajax karşılaşmasında forma giyemeyecek.

İşte Ajax - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri:

Ajax: Pasveer, Mazraoui, Martinez, Timber, Bilind, Gravenberch, Alvarez, Anthony, Berghuis, Tadic, Haller

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Nskala, Rıdvan, Josef, Salih, Gökhan, Oğuzhan, Kenan, Batshuayi

Beşiktaş'ın yarısı İstanbul'da, yarısı Amsterdam'da

Kartal'ın Şampiyonlar Ligi karnesi

Ajax karşılaşması ile Şampiyonlar Ligi'nde 46. karşılaşmasına çıkacak Beşiktaş, geride bıraktığı 45 karşılaşmada, 13 galibiyet, 9 berabelik ve 23 yenilgi aldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 44 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 44 gol gördü.

Ajax - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Karşılaşma saati yaklaşırken Ajax - Beşiktaş maçı hangi kanalda sorusu merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi yayın haklarını elinde bulunduran dijital yayın platformu Exxen, Ajax - Beşiktaş maçını naklen yayınlayacak.