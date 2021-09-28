Ajax: 2 - Beşiktaş: 0
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a deplasmanda 2-0 yenildi.
53. dakika Can Bozdoğan'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Batshuayi'nin şutunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.
66. dakikada kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Oğuzhan Özyakup'un şutunda, Pasveer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
69. dakikada Haller'in kafa vuruşunda, top kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.
87. dakikada Neres'in ceza sahası yayı içinden sert şutunda, Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çelerek gole izin vermedi.
Müsabaka 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğünde sona erdi.
Stat: Johan Cruijff Arena
Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa)
Ajax: Pasveer, Timber, Alvarez, Gravenberch, Tadic, Antony (Dk. 71 Neres), Mazraoui, Blind, Martinez, Haller, Berghuis (Dk. 72 Klaassen)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Rıdvan Yılmaz (Dk. 46 Gökhan Töre), Josef, Salih Uçan (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Batshuayi, Can Bozdoğan, N'Sakala, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş (Dk. 73 Berkay Vardar)
Goller: Dk. 17 Berghuis, Dk. 43 Haller (Ajax)
Sarı kartlar: Dk. 63 Murat Şahin (Yardımcı antrenör), Dk. 75 Can Bozdoğan, Dk. 90+2 Batshuayi (Beşiktaş)
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