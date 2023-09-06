AjansHaber.com.tr Gündem Ajans'ta Bugün | 5 Eylül 2023 Ajans'ta Bugün | 5 Eylül 2023 AjansHaber gündemi sizler için derledi. 5 Eylül 2023'te Türkiye ve dünyadan öne çıkan gelişmeler! 06 Eylül 2023 00:40 Son Güncelleme: 06 Eylül 2023 00:40 ajans haber gündem Yorumlar Çok İzlenen Videolar Cinsiyet açıklama partisinde uçak düştü! İzmir'de tesettürlü kadına çirkin saldırı! Trabzon'da bir kadın çarşaflı kadınları hedef aldı Beyoğlu'nda taksici ile iki kadın kavga etti! Ajans'ta Bugün | 4 Eylül 2023
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