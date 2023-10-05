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Ajans'ta Bugün | 4 Ekim 2023

AjansHaber gündemi sizler için derledi. 4 Ekim 2023'te Türkiye ve dünyadan öne çıkan gelişmeler!

Aliyev resti çekti: Azerbaycan, Türkiye‘nin de katılması şartının kabul edilmemesiyle İspanya‘daki görüşmelere katılmayacak

MİT’ten nokta operasyon: İstiklal Caddesi‘ndeki patlamanın sorumlusu PKK‘lı Nabo Kele Hayri etkisiz hale getirildi

16 hedef imha edildi: TSK‘nın, Irak‘ın kuzeyindeki bölgelerinde hava harekatında 140 km içeri girdiği öğrenildi.

İhracatta tarihi rekor: Eylül ayında ihracat rakamları %0.3 artarak 22 milyar 670 milyon dolar oldu

Meral Akşener açıkladı: “81 ilde kendi adayımızla çıkacağız“

Bakan Özhaseki açıkladı: “Ekonominin büyümesinin birinci faktörü güvenilir, istikrarlı ve öngörülebilir olmaktır“

Cansız bedenlerine ulaşıldı: Kaybolan 3 kardeşten acı haber geldi

RTÜK’ten Halk TV’ye ceza: RTÜK, Halk TV‘ye üst düzeyden idari para cezası ve 5 kez program durdurma cezası verdi

Benzinde büyük indirim: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2.10 TL indirim geliyor

Dış basında büyük yankı buldu: Cimbom‘un dün akşam oynanan karşılaşmayıkazanması İngiliz medyasında çok konuşuldu

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Ajans'ta Bugün | 3 Ekim 2023