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Ajans'ta Bugün | 3 Ekim 2023

AjansHaber gündemi sizler için derledi. 3 Ekim 2023'te Türkiye ve dünyadan öne çıkan gelişmeler!

-Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Sivil anayasa, aziz milletimize anasının ak sütü gibi helaldir“

-MHP Lideri Devlet Bahçeli: “Ülkemizi hiçbir alçağa çiğnettirmeyiz“

-TÜİK enflasyonu açıkladı: Eylül ayında TÜFE 4,75 artış gösterirken yıllık bazda %61,53‘e yükseldi

-Skandal ifadeler kullanmıştı: Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındıktan sonra ifadesinin ardından serbest bırakıldı

-TCMB Başkanı Erkan duyurdu: “Enflasyon ana eğiliminde yavaşlama başladı“

-Bakan Yerlikaya açıkladı: MİT ve EGM‘nin düzenlediği operasyonlarda 90‘a yakın kişi gözaltına alındı

-Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret: Süleyman Soylu ve TBMM Üyeleri, İçişleri Bakanı Yerlikaya‘ya ziyarette bulundu

-BİST rekorla açıldı: Borsa İstanbul güne %0,71 artarak 8.547,39 puanla rekor seviyeden başladı

-Bakan Bayraktar’dan açıklama: “Ücretsiz Doğal gaz için bakanlık bütçesinden 2 milyar 470 milyon TL ödeme yapıldı“

-Belözoğlu’nun yeni adresi belli oldu: Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran Ankaragücü Emre Belözoğlu ile anlaştı

-Manchester United - Galatasaray: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Manchester United'ı 3-2 mağlup etti.

 

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