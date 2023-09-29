Ajans'ta Bugün | 29 Eylül 2023
AjansHaber gündemi sizler için derledi. 29 Eylül 2023'te Türkiye ve dünyadan öne çıkan gelişmeler!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknolojiyi 10 bin km ötede arayanları TEKNOFEST‘e davet ediyorum." diye konuştu.
- Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ganire Paşayeva toprağa verildi.
- Bakan Işıkhan asgari ücret hakkında, "Enflasyonun yükünü hafifleteceğiz." ifadelerini kullandı.
- Bakan Yerlikaya, Şahinler çetesinin çökertildiğini duyurdu.
- Bakan Özhaseki, "Yaraları saracağız, büyük bir milletiz." açıklamasında bulundu.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Esnafa 132 milyar TL kredi kullandırdık." dedi.
- Gençlik ve Spor Bakanlığı da Altın Portakal Film Festivali‘nden desteğini çekti.
- Mamak‘ta meydana gelen patlama sonucu 68 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.
- Süper Lig‘de zor günler geçiren Samsunspor‘un Rıza Çalımbay ile anlaştığı iddia edildi.
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