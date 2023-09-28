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Ajans'ta Bugün | 28 Eylül 2023

AjansHaber gündemi sizler için derledi. 28 Eylül 2023'te Türkiye ve dünyadan öne çıkan gelişmeler!

- Ek MTV itirazı oy birliğiyle reddedildi.

- Yurt genelinde düzenlenen ‘Sis Operasyonu‘nda 370 kişi gözaltına alındı.

- MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni komuta kademesiyle ilk defa toplandı.

- Mustafa Kemal Atatürk‘ün fotoğrafına saygısızlık yapan gencin 3 yıla kadar hapsi istendi.

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Altın Portakal Film Festivali‘nden çekildiğini duyurdu.

- Şirinevler‘de meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

- Kahramanmaraş‘ın Elbistan ilçesinde sabah saatlerinde deprem oldu.

- Bu yılın son TEKNOFEST‘i 1 Ekim‘e kadar İzmir‘de sevenleriyle buluşacak.

- Harry Potter filminde Dumbledore karakterini canlandıran Michael Gambon hayatını kaybetti.

- Trendyol Süper Lig‘in erteleme maçında bu akşam Fenerbahçe, Başakşehir‘i ağırlıyor.

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