Ajans'ta Bugün | 28 Eylül 2023
AjansHaber gündemi sizler için derledi. 28 Eylül 2023'te Türkiye ve dünyadan öne çıkan gelişmeler!
- Ek MTV itirazı oy birliğiyle reddedildi.
- Yurt genelinde düzenlenen ‘Sis Operasyonu‘nda 370 kişi gözaltına alındı.
- MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni komuta kademesiyle ilk defa toplandı.
- Mustafa Kemal Atatürk‘ün fotoğrafına saygısızlık yapan gencin 3 yıla kadar hapsi istendi.
- Kültür ve Turizm Bakanlığı Altın Portakal Film Festivali‘nden çekildiğini duyurdu.
- Şirinevler‘de meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
- Kahramanmaraş‘ın Elbistan ilçesinde sabah saatlerinde deprem oldu.
- Bu yılın son TEKNOFEST‘i 1 Ekim‘e kadar İzmir‘de sevenleriyle buluşacak.
- Harry Potter filminde Dumbledore karakterini canlandıran Michael Gambon hayatını kaybetti.
- Trendyol Süper Lig‘in erteleme maçında bu akşam Fenerbahçe, Başakşehir‘i ağırlıyor.
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