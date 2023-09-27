Ajans'ta Bugün | 27 Eylül 2023
AjansHaber gündemi sizler için derledi. 27 Eylül 2023'te Türkiye ve dünyadan öne çıkan gelişmeler!
- Erdoğan, Bahçeli ile görüştü.
- Bakan Şimşek, “Doğru yoldayız, güven geri geldi.“ ifadelerinde bulundu.
- Bakan Koca, “Eris‘le ilgili endişeye gerek yok." diye konuştu.
- Bu yılın son TEKNOFEST‘i 1 Ekim‘e kadar İzmir‘de sevenleriyle buluşacak.
- Selçuk Bayraktar, “Bayraktar TB3 ilk uçuşunu gerçekleştirecek“ açıklamalarında bulundu.
- PKK/KCK‘ya Avrupa‘dan katılan ‘Berxwedan Çiyager‘ kod adlı Mazlum Öztürk etkisiz hale getirildi.
- “Ankara Kuşu“ adlı hesabın kullanıcıları hakkında iddianame düzenlendi.
- Benzine 1.94 TL indirim geldi.
- Sihirli Annem ve Çocuklar Duymasın dizilerinde rol alan Seda Fettahoğlu öldü.
- RTÜK, Beyaz TV'ye üst sınırdan yaptırım uyguladı.
- Çorum‘da bir vatandaş ‘Starlink‘ uydularını uzaylı istilası zannedip polisi aradı.
- Trendyol Süper Lig‘in erteleme maçında bu akşam Beşiktaş, Adana Demirspor‘a konuk oluyor.
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