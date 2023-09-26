Ajans'ta Bugün | 26 Eylül 2023

- Erdoğan, “9500 TL‘ye kadar olan telefon veya bilgisayarlara toplamda 5500 TL teknolojik destek vereceğiz." diye konuştu.

- Erdoğan, “Türkiye, darbeci anayasadan kurtulmalıdır." ifadelerini kullandı.

- Cumhuriyet Halk Partisi‘nde başkanlık yarışına sahne olacak kurultay 4-5 Kasım‘da yapılacak.

- Bireysel Emeklilik Sistemi‘nde Kısmi Ödeme dönemi resmen başladı.

- İnegöl Terkinler çetesi çökertildi. 35 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

- Meral Akşener, “FETÖ‘ye üyelik“ iddiasıyla yürütülen soruşturmada hak ihlali gerekçesiyle AYM‘ye başvurdu.

- Bakan Özhaseki, “Atık su arıtma tesislerimizi 7 gün 24 saat online takip ediyoruz“ açıklamasında bulundu.

- Son peygamber Hazreti Muhammed‘in doğum günü olan Mevlid Kandili bugün idrak edilecek.

-Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 1.94 TL indirim gelmesi bekleniyor.

- PKK/YPG‘ye yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

- BTK, Starlink uydusunun Türkiye‘de faaliyete geçmesiyle ilgili istişare toplantısı yaptı.

- Ankara‘da kızına 4 yıl boyunca tecavüz eden B.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Trendyol Süper Lig‘in erteleme maçında bu akşam İstanbulspor Galatasaray‘ı ağırlıyor.