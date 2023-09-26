AjansHaber.com.tr Gündem Ajans'ta Bugün | 26 Eylül 2023

Ajans'ta Bugün | 26 Eylül 2023

AjansHaber gündemi sizler için derledi. 26 Eylül 2023'te Türkiye ve dünyadan öne çıkan gelişmeler!

- Erdoğan, “9500 TL‘ye kadar olan telefon veya bilgisayarlara toplamda 5500 TL teknolojik destek vereceğiz." diye konuştu.

- Erdoğan, “Türkiye, darbeci anayasadan kurtulmalıdır." ifadelerini kullandı.

- Cumhuriyet Halk Partisi‘nde başkanlık yarışına sahne olacak kurultay 4-5 Kasım‘da yapılacak.

- Bireysel Emeklilik Sistemi‘nde Kısmi Ödeme dönemi resmen başladı.

- İnegöl Terkinler çetesi çökertildi. 35 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

- Meral Akşener, “FETÖ‘ye üyelik“ iddiasıyla yürütülen soruşturmada hak ihlali gerekçesiyle AYM‘ye başvurdu.

- Bakan Özhaseki, “Atık su arıtma tesislerimizi 7 gün 24 saat online takip ediyoruz“ açıklamasında bulundu.

- Son peygamber Hazreti Muhammed‘in doğum günü olan Mevlid Kandili bugün idrak edilecek.

-Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 1.94 TL indirim gelmesi bekleniyor.

- PKK/YPG‘ye yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

- BTK, Starlink uydusunun Türkiye‘de faaliyete geçmesiyle ilgili istişare toplantısı yaptı.

- Ankara‘da kızına 4 yıl boyunca tecavüz eden B.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Trendyol Süper Lig‘in erteleme maçında bu akşam İstanbulspor Galatasaray‘ı ağırlıyor.

ajans haber gündem

Yorumlar

Çok İzlenen Videolar
Kadirov'un oğlu, Kuran yakan kişiyi dövdü!
Gelinini korudu, oğlundan dayak yedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha parkede!
İstanbul'da metro arızası!
Ajans'ta Bugün | 26 Eylül 2023