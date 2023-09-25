Ajans'ta Bugün | 25 Eylül 2023

- Erdoğan, “Azerbaycan, Türk Milletinin merhametini tüm dünyaya göstermiştir.“ diye konuştu.

- TCMB Başkanı Erkan, “Yatırımcı, TL varlıklarını artırdı.“ ifadelerinde bulundu.

- Kırmızı ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi.

- Bahçeli, Süleyman Soylu hakkında, “Millete hizmeti siyasetinin temeli yapan hiç kimse sahipsiz ve yalnız olmayacaktır.“ sözlerine yer verdi.

- 19 ilde yapılan operasyonlarda 49 zehir taciri yakalandı.

- TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Yeni bir anayasa, Türkiye‘nin boynunun borcudur.“ dedi.

- AYM, motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemeyi perşembe günü görüşecek.

- YKS Ek tercih sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişilebilecek.

- Benzinin litre fiyatına çarşamba gününden itibaren 1.15 TL indirim gelmesi bekleniyor.

-İzmir Adliyesi yakınında, iki grup arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

-Kansere yenik düşerek hayatını kaybeden Neşet Ertaş mezarı başında anıldı.