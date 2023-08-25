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Ajans'ta Bugün | 25 Ağustos 2023

AjansHaber gündemi sizler için derledi. 25 Ağustos 2023'te Türkiye ve dünyadan öne çıkan gelişmeler!

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