AjansHaber.com.tr Gündem Ajans'ta Bugün | 25 Ağustos 2023 Ajans'ta Bugün | 25 Ağustos 2023 AjansHaber gündemi sizler için derledi. 25 Ağustos 2023'te Türkiye ve dünyadan öne çıkan gelişmeler! 25 Ağustos 2023 18:00 Son Güncelleme: 25 Ağustos 2023 18:00 ajans haber gündem Yorumlar Çok İzlenen Videolar Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi! AK Parti İl Başkanının oğlunun öldüğü kaza anı! Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit Kur'an kursu öğrencileri lunaparkta eğlendi Ajans'ta Bugün | 24 Ağustos 2023
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