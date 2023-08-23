AjansHaber.com.tr Gündem Ajans'ta Bugün | 23 Ağustos 2023 Ajans'ta Bugün | 23 Ağustos 2023 AjansHaber gündemi sizler için derledi. 23 Ağustos 2023'te Türkiye ve dünyadan öne çıkan gelişmeler! 23 Ağustos 2023 18:00 Son Güncelleme: 23 Ağustos 2023 18:00 ajans haber gündem Yorumlar Çok İzlenen Videolar Yozgat'ta devrilen otobüsün terminalden çıkış anı! Oğlunun boğulduğunu düşünen baba bayıldı! Ajans'ta Bugün | 21 Ağustos 2023 Ajans'ta Bugün | 22 Ağustos 2023 Ajans'ta Bugün | 23 Ağustos 2023
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