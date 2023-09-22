Ajans'ta Bugün | 22 Eylül 2023
AjansHaber gündemi sizler için derledi. 22 Eylül 2023'te Türkiye ve dünyadan öne çıkan gelişmeler!
- Mustafa Kemal Atatürk‘e hakaret eden lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı.
- PKK/KCK‘nın sözde Sincar asayiş sorumlusu Halid Reşo Kasım etkisiz hale getirildi.
- Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 12 terörist etkisiz hale getirildi.
- Başkentte Özel Halk Otobüsleri 25 Eylül Pazartesi günü çalışmama kararı aldı.
- İzmir‘de düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5‘i tutuklandı.
- Kırklareli‘nde bulunan bungalovların aranan işletme sahibi Bülent B. yakalandı.
- AYM, ek MTV iptal istemini 28 Eylül Perşembe günü görüşecek.
- Emlak Konut, ülkemize bir işlemle 1 milyar 402 milyon tl karşılığı döviz girişi sağladı.
- Filenin Sultanları B Grubu 5. maçında Brezilya‘yı 3-0 mağlup etmeyi başardı.
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