AjansHaber.com.tr Gündem Ajans'ta Bugün | 21 Şubat 2023 Ajans'ta Bugün | 21 Şubat 2023 AjansHaber gündemi sizler için derledi. 21 Şubat 2023'te Türkiye ve dünyadan öne çıkan gelişmeler! 21 Şubat 2023 18:00 Son Güncelleme: 21 Şubat 2023 18:00 Ajans haber Gündem Yorumlar Çok İzlenen Videolar Depremin kahramanları ölümsüzleştirildi Hatay'da deprem anına ilişkin ilk görüntüler! Ajans'ta Bugün | 20 Şubat 2023 Hataysporlu Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'da! ABD'de metal işleme fabrikasında patlama!
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