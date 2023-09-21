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Ajans'ta Bugün | 21 Eylül 2023

AjansHaber gündemi sizler için derledi. 21 Eylül 2023'te Türkiye ve dünyadan öne çıkan gelişmeler!

-T.C. Merkez Bankası, politika faizini 500 baz puan artırarak %30'a yükseltti.

-Azerbaycan, Karabağ'daki Ermenilerin yakıt ve gıda ihtiyacını karşılayacak.

-Bakan Özhaseki, TOKİ'nin %25 indirim kampanyasının başladığını duyurdu.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki temaslarının ardından Türkiye'ye döndü.

-Bakan Yerlikaya, 135 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

-%50 memur maaşı zam oranına göre olası yeni zam oranları belli oldu.

-İstanbul Emniyeti'nin düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak botoks ilacı ele geçirildi.

-Bu hafta 10 film vizyona girecek.

-Beşiktaş, Konferans Ligi ilk maçında bu akşam Club Brugge'a konuk olacak.

-Fenerbahçe, Konferans Ligi ilk maçında bu akşam Nordsjaelland'ı ağırlayacak.

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