Ajans'ta Bugün | 21 Eylül 2023
AjansHaber gündemi sizler için derledi. 21 Eylül 2023'te Türkiye ve dünyadan öne çıkan gelişmeler!
-T.C. Merkez Bankası, politika faizini 500 baz puan artırarak %30'a yükseltti.
-Azerbaycan, Karabağ'daki Ermenilerin yakıt ve gıda ihtiyacını karşılayacak.
-Bakan Özhaseki, TOKİ'nin %25 indirim kampanyasının başladığını duyurdu.
-Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki temaslarının ardından Türkiye'ye döndü.
-Bakan Yerlikaya, 135 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.
-%50 memur maaşı zam oranına göre olası yeni zam oranları belli oldu.
-İstanbul Emniyeti'nin düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak botoks ilacı ele geçirildi.
-Bu hafta 10 film vizyona girecek.
-Beşiktaş, Konferans Ligi ilk maçında bu akşam Club Brugge'a konuk olacak.
-Fenerbahçe, Konferans Ligi ilk maçında bu akşam Nordsjaelland'ı ağırlayacak.
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