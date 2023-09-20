Ajans'ta Bugün | 20 Eylül 2023
AjansHaber gündemi sizler için derledi. 20 Eylül 2023'te Türkiye ve dünyadan öne çıkan gelişmeler!
- Ermeniler silah bırakmayı kabul etti.
- İlham Aliyev, Erdoğan‘ın BM 78. Genel Kurulu‘ndaki hitabından dolayı kendisine teşekkür etti.
- Bakan Özhaseki “Katar ile çalışmaya devam edeceğiz“ diye konuştu.
- Amerikan Merkez Bankası bu akşam faiz kararını açıklayacak.
- İstanbul‘da bir lisede Atatürk‘e ait fotoğrafı cinsel organına süren genç tutuklandı.
- 3 otomobilin birbirine girdiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
- Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi‘nin etkinliğinde bindiği asansörde 10 dakika mahsur kaldı.
- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Arjantin‘i 3-1‘lik skorla yenerek 4‘te 4 yaptı.
- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçında bu akşam Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.
- Alman teknik direktör Stefan Kuntz‘un Türkiye macerası resmen sona erdi.
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