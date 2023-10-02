Ajans'ta Bugün | 2 Ekim 2023
AjansHaber gündemi sizler için derledi. 2 Ekim 2023'te Türkiye ve dünyadan öne çıkan gelişmeler!
- HDP İl Sözcüsünün de aralarında olduğu 20 kişi gözaltına alındı.
- PKK/KCK‘nın sözde Suriye asayiş sorumlusu Müzdelif Taşkın etkisiz hale getirildi.
- TSK‘ya iftira atan CHP‘li Sezgin Tanrıkulu‘nun fezlekesi TBMM‘ye ulaştı.
- Akbank Yönetim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Özgür Demirtaş istifa etti.
- Bakan Koca kapanma konusunda, “Vatandaşlarımız müsterih olsun“ diye konuştu.
- Bakan Özhaseki, “20 yılda 1 milyon 250 bin TOKİ binası yapıldı. Birinin yıkıldığını gördünüz mü?“ ifadelerini kullandı.
- Selçuk Bayraktar, “Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde teknolojik çeşitliliğin artması milletin bekası için önemlidir“ açıklamasında bulundu.
- Kat malikleri anlaşma oranı üçte iki oranından salt çoğunluğa çekiliyor.
- Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere LPG‘ye 69 kuruş zam geliyor.
- Aselsan ile TUSAŞ arasında uçak aviyonik alanında 14 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.
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