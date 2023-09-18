AjansHaber.com.tr Gündem Ajans'ta Bugün | 18 Eylül 2023 Ajans'ta Bugün | 18 Eylül 2023 AjansHaber gündemi sizler için derledi. 18 Eylül 2023'te Türkiye ve dünyadan öne çıkan gelişmeler! 18 Eylül 2023 20:00 Son Güncelleme: 18 Eylül 2023 20:00 ajans haber gündem Yorumlar Çok İzlenen Videolar 19 yaşındaki Fatmanur, AVM'de intihar etti! Tüfekle yaralanan genç hayatını kaybetti Diyarbakır'da 4 terörist etkisiz! Belediyeyi bıraktı, LGBT’liler ile ilgileniyor! Trafikte tekme tokat kavga ettiler!
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