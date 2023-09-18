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Ajans'ta Bugün | 18 Eylül 2023

AjansHaber gündemi sizler için derledi. 18 Eylül 2023'te Türkiye ve dünyadan öne çıkan gelişmeler!

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