AjansHaber.com.tr Gündem Ajans'ta Bugün | 17 Şubat 2023 Ajans'ta Bugün | 17 Şubat 2023 AjansHaber gündemi sizler için derledi. 17 Şubat 2023'te Türkiye ve dünyadan öne çıkan gelişmeler! 17 Şubat 2023 18:30 Son Güncelleme: 17 Şubat 2023 18:35 Ajans Haber Gündem Yorumlar Çok İzlenen Videolar Polis telsizinden depremin ilk anları Aranan müteahhit Marmaris açıklarında yakalandı Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıklar! Şampiyonlar Ligi maçları öncesi saygı duruşu! Ajans'ta Bugün | 17 Şubat 2023
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