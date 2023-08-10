AjansHaber.com.tr Gündem Ajans'ta Bugün | 10 Ağustos 2023 Ajans'ta Bugün | 10 Ağustos 2023 AjansHaber gündemi sizler için derledi. 10 Ağustos 2023'te Türkiye ve dünyadan öne çıkan gelişmeler! 10 Ağustos 2023 18:00 Son Güncelleme: 10 Ağustos 2023 18:00 ajans haber gündem Yorumlar Çok İzlenen Videolar Belediye işçilerine 'iş yavaşlatın' talimatı! İmamoğlu: Cebinizi aradım ama açmadınız Ekvador’da Devlet Başkanı adayına suikast! Ajans'ta Bugün | 9 Ağustos 2023 Ajans'ta Bugün | 8 Ağustos 2023
Yorumlar