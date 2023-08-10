AjansHaber.com.tr Gündem Ajans'ta Bugün | 10 Ağustos 2023

Ajans'ta Bugün | 10 Ağustos 2023

AjansHaber gündemi sizler için derledi. 10 Ağustos 2023'te Türkiye ve dünyadan öne çıkan gelişmeler!

ajans haber gündem

Yorumlar

Çok İzlenen Videolar
Belediye işçilerine 'iş yavaşlatın' talimatı!
İmamoğlu: Cebinizi aradım ama açmadınız
Ekvador’da Devlet Başkanı adayına suikast!
Ajans'ta Bugün | 9 Ağustos 2023
Ajans'ta Bugün | 8 Ağustos 2023