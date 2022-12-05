AjansHaber sordu, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir cevapladı!

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, gündemi AjansHaber'e değerlendirdi.

Haziranda yapılacak seçime ilişkin görüşlerini açıklayan Aydemir, ''Bu halk hiçbir şey üretmeyen ve güven vermeyen Millet İttakı'na iktadarı teslim etmeyecek'' dedi.

Aydemir, 6'lı masa için kendi saygınlıklarını da aşındırıyorlar, farkında değiller ifadelerini kullanırken , Cumhuriyetin 100. yılında yapılan bütçenin Türkiye için sıçrama noktası olacağını belirtti.

AjansHaber olarak TBMM koridorlarını ekrana taşıdık.

Muhabir: Ünsal Ergel

Kameraman: Ulaş Kaya