Ajans Haber’in “TBMM’de dolar dolu gizemli torba skandalı!” özel haberi kaynak gösterilmeden kullanıyor

Habercilikte adından sıkça söz ettiren Ajans Haber’in 27 Şubat tarihinde “TBMM’de dolar dolu gizemli torba skandalı!” başlığıyla yayımladığı özel haberi gerek ulusal basında gerekse kamuoyunda geniş yankılar buldu. Ancak Ajans Haber’in özel haberi ne yazık ki bazı ulusal basın yayın organlarında kaynak gösterilmeden kullanılarak kendi ürettikleri haber gibi sunulması dikkatleri çekti.

Haberin kaynağının kullanılması etik bir kuraldır!

Yeni Şafak gazetesinin “Meclis’i karıştıran 250 bin dolar” başlığıyla manşetten sunduğu Ajans Haber’in özel haberi kendilerinin özel haberiymişçesine bir de parlamento muhabirlerinin fotoğraflı imzasını koymaları dikkat çekti.

Yeni Şafak’ ve Hürriyet’e sesleniyoruz: Nerede kaldı gazetecilik etik ilkeleriniz!

Yine ulusal basının bir dönem “Amiral Gemisi” olarak adlandırılan Hürriyet gazetesinde internet portalındaki manşetinde “Dolarlı torba iddiasına isyan etti!” başlığıyla yayımladığı haberde Ajans Haber’in özel haberi olduğuna atıfta bulunulmazken alıntı kaynağının da kullanılmadığı gözden kaçmadı.

Tüm medya kuruluşları aslında doğru ve tarafsız habercilikte “Gazeteciliğin Anayasası” olarak bilinen Gazetecilik Meslek İlkeleri’ni çok iyi bilirler.

Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 17’nci maddesi derki; “Gazeteci, haber ajanslarından veya başka medya kuruluşlarından alarak doğrudan kullandığı veya geliştirdiği haberlerde kaynak belirtmelidir.”