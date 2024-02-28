Ajans Haber’in özel “Meclis’te dolar dolu torba skandalı!” haberinin yankıları büyüyor

Meclis’te milletvekili odasında unutulan dolar dolu torba skandalı büyüyor. Ajans Haber’in özel haberi gündemde geniş yankı buldu.

İlk açıklama CHP’li Ağbaba’dan

Ajans Haber’in “TBMM’de dolar dolu gizemli torba! ” başlıklı özel haberiyle ilgili yankılar büyüyerek devam ederken skandala ilişkin ilk gereksiz tepkili açıklama CHP Milletvekili Veli Ağbaba’dan geldi. TBMM Başkanlığı konuyla ilgili araştırma başlatırken Ağbaba, “Bugün bu iddiaların araştırılması, kamera görüntülerinin incelenmesi için Meclis Başkanlığına dilekçe vereceğim” açıklaması yaptı.

TBMM’de milletvekili odasında unutulan dolar dolu torba skandalı büyüyor. Ajans Haber’in haberine gereksiz ve sert tepki gösteren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, olayı yalanlarken Meclis Başkanlığı olayla ilgili araştırma başlattı.

Gündeme bomba gibi düşen Ajans Haber’in “Meclis’te “Dolar dolu gizemli torba skandalı!” başlıklı özel haberinin hemen ardından TBMM kulisleri hareketlendi. Yaklaşık 3 hafta önce yaşanan “250 bin Dolar dolu poşet torba” olayını gündeme taşıyan Ajans Haber’e CHP yönetiminden de sert tepkiler geldi.

Ağbaba’dan sert tepki

Haberde adının geçtiğini belirten CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Olayın yalan olduğunu iddia eden Ağbaba, şu açıklamayı yaptı:

“Hakkımda ortaya atılan çirkin iddialarla ilgili; Torba alanda unutan da şerefsiz alçak, namussuz, haysiyetsizdir. Böyle bir iddiayı elinde hiçbir kanıt olmadan yazanlar da paylaşanlar da namussuz şerefsiz alçaktır. Bugün bu iddiaların araştırılması, kamera görüntülerinin incelenmesi için Meclis başkanlığına dilekçe vereceğim. Bırakın böyle bir kirli ilişki içinde olmayı yan yana gelirsem bile vekillikten istifa etmeyi kafama sıkarım.

Bu iddiaları yazanlar haysiyetsizdir, paylaşanlar haysiyetsizdir, kanıtlamayanlar haysiyetsizdir.”

Kamera kayıtları incelenecek

Bu arada Ağbaba’nın sosyal medya hesabında yaptığı “Bugün bu iddiaların araştırılması, kamera görüntülerinin incelenmesi için Meclis Başkanlığına dilekçe vereceğim” açıklaması üzerine resen inceleme başlattı.

Başkanlığın, Meclis’in güvenlik birimlerine TBMM Hizmet Binası’ndaki tüm kamera kayıtlarını mercek altına alınarak, bahse konu “dolar dolu torba” olayına ilişkin görüntülerin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

CHP’de inceleme başlattı

İddialara ilişkin CHP Genel Merkezi de inceleme başlattı. Parti yöneticileri Ajans Haber’in gündeme taşıdığı habere sert tepki gösterirken, CHP içinde kaynak araştırması yapılmaya başlandı. Yapılan çalışmalara ilişkin kulislere yansıyan bilgilere göre, özellikle Kılıçdaroğlu’na yakın isimler üzerinde durularak haberin kaynağının belirlenmesi için iz sürülmeye başlandı.

Bir tepki de Torun’dan

Bu arada bazı sosyal medya da Ajans Haber’in haberi üzerinden paranın bulunduğu odanın kendisine ait olduğu yönündeki iddialara tepki gösteren Seyit Torun’da şu açıklamayı yaptı:

“Hayatım boyunca onurumla çalıştım, emek verdim. Genel başkan yardımcılığı, milletvekilliği, belediye başkanlığı yaptığım hiçbir dönemde böyle alçaklıklar ile yan yana dahi gelmedim. İsmimi şerefimle taşıdım, son nefesime kadar da başım dik yürümeye devam edeceğim.

Bu yalanları ortaya atan, servis eden kim varsa hepsiyle hukuk çerçevesinde hesaplaşacağım. Konuya ilişkin TBMM'de gerekli araştırmaların yapılması istemiyle dilekçe vereceğim. Hodri meydan! İddiasını ispatlayamayan namerttir!”

Oda hatası var

Bu arada Ajans Haber’i konuya ilişkin bilgi veren bazı kaynaklar, sosyal medyada yer aldığı gibi olayın Seyit Torun’un odasında yaşanmadığını belirttiler. CHP’li milletvekilleri arasında bir süredir konuşulan bu konunun konuşulduğunu ifade eden kaynaklar olayın 2.katta bulunan bir CHP milletvekilinin odasında yaşandığını ve bazı milletvekillerinin de bizzat olaya şahit olduğunu iddia ettiler.

Danışmanı işten attılar

Olay sonrasında torbayı açtığı iddia edilen danışmanın da işine son verildiğini söyleyen kaynaklar, “Bu olayın ve haberin yeni yönetime muhaliflerin manipüle ettiği yönünde algı yaratılmaya çalışılıyor. Şahit olanlar çıkıp konuşsun. Bizzat konuya hakim milletvekilleri var. Onlarında çıkıp olayı aktarması gerekiyor” dediler.