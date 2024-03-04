Ajans Haber'in Meclis'i sallayan haberinin yankıları sürüyor!

Ajans Haber TBMM Parlamento Büro Şefi Ünsal Ergel'in "Meclis’te 'Dolar dolu gizemli torba' skandalı!" başlıklı haberinin yankıları sürmeye devam ediyor.

Konuyu Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesine taşıyan Abdülkadir Selvi, Ajans Haber'in özel haberine atıfta bulunarak, torba içindeki 250 bin doların izini sürdü.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Feti Yıldız da Selvi'nin yeniden gündeme taşıdığı habere konu olan milletvekilinin ortaya çıkması için çağrıda bulundu.

Yıldız’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu ifadelere yer verildi;

“Sayın Selvi’nin yazısından sonra bir kez daha soruyoruz. TBMM’de Milletvekili ofisinde unutulan poşet içindeki 250 Bin ABD Dolar kime ait.?. Soru net ve açık: Leylekler getirmeyeceğine göre oraya kim getirdi, neyin karşılığı ne alındı, ne satıldı.?. Sayın Meclis Başkanı, Milletvekilleri olarak beklentimizi tekrarlıyoruz, kısa zamanda maddi hakikat ortaya çıkarılmalı. Gazi Meclisin Bahçesinden bile içeri atlayabilmiş bu rezilliğin, bu iğrençliğin failleri deşifre olmalı.”