Ajans Haber Portre: Fırıldak Kubi!

Ajans Haber - Ulaş Kaya

2 yılda tam 6 kez parti değiştirerek kamuoyunda "Fırıldak Kubi" olarak anılan Kubilay Uygun, 7 Aralık 1955'te Ankara'da doğdu.

Babası da kendisi gibi Afyonkarahisar milletvekili olan Orhan Uygun'du.

Fakat siyaset, Uygun ailesine şans değil şanssızlık getirmişti. Demokrat Parti milletvekili olan baba Uygun, Yassıada yargılamalarında hakim karşısına çıkmış, oğul Uygun ise 1980 darbesinde Ülkü Ocakları Başkanı olarak defalarca sorgulanmış ve 28 Şubat postmodern darbesinde milletvekili olarak sıkıntılı bir süreç atlatmıştı.

Kubilay Uygun, babasının 1960 darbesi sonrası yaşadığı talihsiz süreçten olumsuz etkilenmiş ve küçük yaşlardan itibaren Demokrat Parti'nin temsil ettiği merkez sağ görüşü benimsemeye başlamıştı.

Bu nedenledir ki Demokrat Parti çizgisini temsil eden Doğru Yol Partisi’nden 1995 seçimleri öncesi Afyonkarahisar milletvekili adayı olmak için girişimlerde bulundu.

DYP’den kendisine listede yer bulamayacağını anlayan Uygun, DSP ile temasa geçti ve Bülent Ecevit ile yaptığı görüşmenin ardından Afyonkarahisar’dan milletvekili adayı oldu.

Uygun’un eski Ülkü Ocakları başkanı olması ve babasının eski Demokrat Parti’li sevilen bir vekil olması, bölgedeki milliyetçi oylara ihtiyaç duyan DSP’nin Uygun’u tercih etmesinde önemli bir rol oynamıştı.

DSP Afyonkarahisar’da seçimleri MHP’nin ardında tamamlasa da MHP’nin baraj altı kalması sayesinde 1 milletvekili çıkarmaya hak kazanmış, bu isim de Kubilay Uygun olmuştu.

Uygun, 1995 erken seçimlerinde DSP Afyonkarahisar Milletvekili olarak parlamentoya girmiş fakat aklı kendisine ideolojik olarak daha yakın bulduğu DYP’de kalmıştı.

Dönüşlerin yılı 1996!

Bir grup DYP’li milletvekilinin aracılık etmesiyle dönemin DYP Genel Başkanı olan Tansu Çiller ile görüşen Uygun, 3 Temmuz 1996’da DSP’den istifa etti. Seçimden yaklaşık 7 ay sonra saf değiştiren Uygun, DSP’de şok etkisi yaratmıştı.

Uygun, DSP’den istifa etmesinden bir gün sonra, 4 Temmuz’da DYP’ye katıldı.

Fakat Uygun’un DYP macerası çok kısa sürdü. Uygun, DYP’ye katıldıktan sadece iki gün sonra Bülent Ecevit’in çağrısı üzerine yeniden DSP’ye döndü.

Uygun, yeniden döndüğü DSP’de yine rahat durmadı ve istifa salvolarına bir yenisini daha ekleyerek, 20 gün sonra bir kez daha DSP’den istifa etti ve aynı gün yeniden DYP’ye katıldı.

Türk basınının mirası Fırıldak Kubi

Uygun’un DSP-DYP hattındaki git-gelleri medyanın ilgisini çekmiş ve kendisine ömrü boyunca üzerinden atamayacağı “Fırıldak Kubi” ismini miras bırakmıştı.

Uygun, medyanın gözünün üstünde olduğunu anlayarak 11 ay boyunca saf değiştirmedi ve DYP’de kaldı.

Uygun, 27 Haziran 1997’de, “28 Şubat Süreci” ile zor günler geçiren DYP’den son kez istifa etti ve Ülkü Ocakları’nda yetiştiği MHP’ye katıldı.

Uygun, 28 Şubat Süreci’nin ardından yapılan güven oylamasında “53. Hükümet”e destek verince MHP yönetimiyle arası açıldı. Uygun böylece 21 gün sonra MHP’den de istifa etti ve Hüsamettin Cindoruk’un Demokrat Türkiye Partisi’ne katıldı.

Uygun, 10 Haziran 1998’de Demokrat Türkiye Partisi’nden de istifa etti.

2 yılda 6 kez parti değiştiren Kubilay Uygun, kamuoyunda Fırıldak Kubi olarak anıldı ve o dönemde siyasi ahlak tartışmalarının göbeğine oturdu.

Siyaseti bıraktıktan sonra bir inşaat firmasında danışmanlık hizmeti vermeye başlayan Uygun, maddi açıdan sıkıntılı bir sürece girdi.

Bir otel odasında intihar etti

Kubilay Uygun, 23 Temmuz 2016’da İstanbul’da bir otel odasında intihar etti. Maddi sebepler nedeniyle intihar ettiği iddia edilen Uygun, geride bıraktığı intihar notunda şu ifadeleri kullandı:

“İntihar ettiğim silahımı satın ve otelin parasını ödeyin”

Uygun’un intihar haberi, bir zamanlar nereye adım atsa haber yapmaya çalışan medyanın pek ilgisini çekmedi. Birkaç satırlık kısa metinlerle, gazetelerin arka sayfalarında yer verilen intihar haberi ile kendine son kez medyada yer bulduk “Fırıldak Kubi”

Geçtiği her partiden milyonlarca dolar para aldığı iddia edilen Kubilay Uygun’un maddi nedenlerden dolayı intihar etmesi de bugün hala üzerinde düşünülmesi gereken konulardan biri belki de...