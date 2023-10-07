Ajans Haber kongreyi yakından takip etti!
AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi başladı. Partililerin coşkuyla renkli görüntüler oluşturduğu kongreyi Ajans Haber Genel Yayın Yönetmeni Erdal Güven ve İstihbarat Şefi Ulaş Kaya yakından takip etti.
AK Parti'de kongre heyecanını Ajans Haber yerinde takip etti. Ajans Haber Genel Yayın Yönetmeni Erdal Güven ve Ajans Haber İstihbarat Şefi Ulaş Kaya kongrenin nabzını yakından tuttu.
1 16
81 ilden vatandaşların akın ettiği salon hınca hınç doldu.
2 16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede gerçekleştirdiği yaklaşık 1 saatlik konuşmasında önemli konuları ele aldı.
3 16
4 16