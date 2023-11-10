Ajans Haber ekibi Koç Kuleleri'nde Atasını andı!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında, Ankara Söğütözü'nde bulunan Koç Kuleleri önünde düzenlenen törenle anıldı.

Törene, merkez bürosu Koç Kuleleri'nde bulunan Algoritma İletişim A.Ş bünyesindeki Ajans Haber çalışanları, Koç Grubu personeli ve diğer çalışanlar katıldı.

Saat 9'u 5 geçe Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yarıya indirildi. 2 dakikalık saygı duruşuna sirenler ve kornalar eşlik etti.

Söğütözü caddesinden geçen araçlarından inen vatandaşlar da saygı duruşuna eşlik etti.