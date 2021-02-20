Airbus'un ünlü uçağı, ROKETSAN'ın ürettiği yerli mühimmatla uçtu

Havacılık fotoğrafçısı Santi Blánquez, geçtiğimiz saatlerde Avrupalı Airbus şirketine ait olan bir C295 Nakliye Uçağı'nı görüntüledi. İspanya’nın Sevilla kentindeki Airbus tesislerinden bir test uçuşu için havalanan "EC-296" geçici askeri tesciline sahip uçağın, silahlı bir konfigürasyonda olduğu ve ROKETSAN üretimi dört adet TEBER Lazer Güdüm Kiti ile donatıldığı görüldü.

Uzun bir süredir silahlı C295 konfigürasyonu üzerinde çalıştırmalarını sürdüren Airbus, Kasım 2017’de gerçekleştirilen Dubai Airshow esnasında silahlı C295 konfigürasyonunun lansmanını gerçekleştirmişti. Lansmanda esnasında C295 uçağının yanında, her biri ROKETSAN üretimi olan TEBER Lazer Güdüm Kiti, CİRİT Lazer Güdümlü Füze ve L-UMTAS Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi de sergilenmişti.

Bu son gelişme ile birlikte Airbus'un, C295'in "Silahlı İstihbarat Gözetleme ve Keşif Uçağı" konfigürasyonu üzerindeki çalışmalarını hızlandırdığı görülüyor.

Dubai Show esnasında Birleşik Arap Emirlikleri, 250 milyon ABD doları değerindeki sözleşme ile Airbus’a 5 adet Silahlı İstihbarat Gözetleme ve Keşif Uçağı siparişi vermişti. ROKETSAN tarafından geliştirilen L-UMTAS ve CİRİT Füzeleri'ni halihazırda aktif olarak kullanan Birleşik Arap Emirlikleri’nin, C295 için de ROKETSAN ürünlerini tercih ettiği öngörülmekte.

İspanya'nın Sevilla kentindeki Airbus tesislerinde gerçekleştirilen test uçuşlarının amacının ise ROKETSAN üretimi mühimmatın, C295'e entegrasyonuyla ilgili olduğu bilinmekte. C295'in, yakın gelecekte ROKETSAN üretimi mühimmat çözümleri ile atışlı testler icra edeceği tahmin ediliyor.

C295'in Deniz Karakol, Yangın Söndürme, Denizaltı Savunma Harbi, Sinyal İstihbaratı, Havadan Erken İhbar, Yakıt İkmal ve Ambulans konfigürasyonları halihazırda aktif olarak kullanılıyor. Şu ana kadar 215 adet C295 siparişi alan Airbus, bunların 186 adetini teslim etti. Halihazırda dünya genelinde 184 adet C295 aktif olarak kullanılıyor.

ROKETSAN TEBER GÜDÜM KİTİ

TEBER Lazer Güdüm Kiti, MK-81 ve MK-82 Genel Maksat Bombaları'na vuruş kabiliyetinin artırılması amacıyla entegre edilen bir lazer güdüm kitidir.

TEBER, Genel Maksat Bombaları'nı Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB), Küresel Konumlama Sistemi (KKS) ve yarı aktif Lazer Arayıcı Başlığı (LAB) kullanarak akıllı bir silah sistemi haline getirmektedir.

Burun kısmına istenildiği zaman takılabilen yarı aktif LAB ile silah sistemine hareketli hedefler karşısında hassas vuruş kabiliyeti kazandıran TEBER'in, LAB bölümüne yaklaşma sensörü ekleme seçeneği de mevcuttur.

TEBER'in kuyruk bölümü, hassas güdüm sağlayacak AÖB ve KKS'den oluşmakta olup, sahada kullanıcı tarafından bombaya entegre edilebilmektedir. Ayrıca kuyruk bölümü, entegre edildiği bombaları tanıyabilme özelliği ile lojistik açıdan kullanıcıya kolaylık sağlamaktadır.