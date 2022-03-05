AjansHaber.com.tr Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 1805 sözleşmeli personel alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 1805 personel istihdam edilecek.

Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, Bakanlığa sözleşmeli personel alımı, KPSS puan sıralaması ile yapılacak.

Alıma ilişkin tercih kılavuzu, özel koşullar, nitelikler, tercih edilecek pozisyon sayıları, ÖSYM tarafından KPSS 2022/4 tercih kılavuzu olarak yayınlanacak.

Adaylar, tercihlerini 4-10 Mart tarihlerinde ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirecek.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bayraktar AKINCI TİHA B göklerde
Vahit Kirişci, görevi Pakdemirli'den devraldı
Ukrayna Eurovision birincisi Türkiye'ye sığındı
JAL tüm Avrupa seferlerini iptal etti
Diyanet bu yılki fitre miktarı 40 lira
Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görev değişimi
Açık havada maske zorunluluğu kaldırıldı