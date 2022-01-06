Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 175 personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bünyesine 4 bin 175 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler personel alımı başvuru tarihi ve şartları ne?
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 4 bin 175 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuruların son tarihi ise 20 Ocak 2022 olarak açıklandı.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını 10 – 20 Ocak 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştirebilecek.
Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.
Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecekler.