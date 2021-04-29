Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan kreş açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özel kreşler, gündüz bakım evleri ve çocuk kulüplerinin faaliyetleriyle ilgili tam kapanma döneminde çalışmaya devam edecek olan ailelerin de taleplerini de göz önünde bulundurarak yeni bir karar aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, “Bakanlığımız tarafından izni verilen ve denetlenen özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olanların çocuklarının bakım ve gözetim ihtiyaçlarının güvenli bir ortamda sağlanabilmesi amacıyla, faaliyetlerinin devamına karar verildi” dedi.

Bakan Yanık, ayrıca, valilikler tarafından daha önce verilen yetki doğrultusunda bu kuruluşlarla ilgili yerel düzeyde kararlar verilebileceğini de kaydetti.

Yanık, tam kapanma döneminde faaliyetlerine devam edecek 2 bin 310 özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin Covid-19 tedbirlerine uygun hizmet vereceğine dikkat dekti.