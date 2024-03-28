Aile ve Gençlik Fonu’na rekor başvuru!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dinar ve Sandıklı ilçelerini ziyaret etti.

Sandıklı ilçesinde seralara da giden Göktaş, burada çalışan kadınlarla bir araya geldi.

"Aile ve Gençlik Fonu’na 6 binden fazla başvuru yapıldı"

Ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu başvurularına ilişkin, “Bugün itibarıyla 6 bin 299 çiftimiz fondan yararlanabilmek için başvuruda bulundu.” yanıtını verdi.

Başvuruların titizlikle değerlendirildiğini aktaran Göktaş, "Şu ana kadar en çok başvuruyu Hatay’dan aldık. Değerlendirmesi yapılan ve olumlu sonuçlanan çiftleri bu hafta evlilik öncesi eğitimlere aldık. Resmi nikahın ardından da krediler hesaplarına yatmaya başlayacak." diye konuştu.