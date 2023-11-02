Aile ve Gençlik Fonu Kanunu, Meclis’e sunuldu!

Seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi Meclise sunuldu.

Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz olmak üzere uzun vadeli kredi verilmesini de içeren "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi", AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu

Aile ve Gençlik Bankası’nın da kurulmasını kapsayan kanun teklifinde yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verilecek. Kredi miktarı her yıl artırılacak.

Fon olarak çalışacak

AK Partili yetkililerden edinilen bilgilere göre, yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verilecek. Böylece gençler, ev kurma endişesi olmadan rahatça evlenebilecek. Aile ve Gençlik Bankası, Hazine ve Maliye, Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının temsilcilerinden oluşacak ve fon gibi çalışacak.

Fon, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında hizmet verecek. Aileyle ilgili kredileri Aile Bakanlığı, gençlere yönelik olanları ise Gençlik ve Spor Bakanlığı organize edecek. Bankanın ayrı bir bina ya da personeli olmayacak. Maden, doğalgaz ve petrol gelirlerindeki devlet payının bir bölümü fona aktarılacak. İhtiyaca göre aktarılan pay yükseltilecek.

Öncelik deprem bölgesine

Yasa çıktıktan sonra uygulama ilk olarak depremin en fazla etkilediği Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illeri ile yine yıkımın fazla olduğu bazı ilçelerden başlayacak. Kademeli olarak depremin etkilediği diğer iller ve Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. İlk etapta, 150 bin lira kredi verilecek. Bu miktar her yıl artacak.

Desteklerden yararlanacaklara yaş sınırı da getirilecek. Verilecek kredi desteğinin faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz, 5 yılda geri ödenmesi planlanıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Gerek evlilik gerekse iş kurma gibi diğer desteklerde gelir düzeyi esas alınacak.