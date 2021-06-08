Aile hekimleri de BionTech aşısı yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs aşısına dair önemli bir açıklamada bulundu.

Bakan Koca, Pfizer - BioNTech'in ürettiği Covid-19 aşısının artık aile hekimlerinde de yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.