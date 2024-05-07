2024 Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemeleri: Aile destek parası yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılıyor. Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemlerine dair bilgiler ise hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Peki, aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi ne zaman bitiyor? Aile destek ödemesi ne kadar? Aile destek ödemesi nasıl sorgulanır?