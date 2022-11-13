Ahşap evde çıkan yangında biri çocuk 2 kişi öldü!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi.

Çukurahmediye Mahallesi Düz Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, evde bulunan Batuhan Özar (21) ile Uras Çınar Dilber (11) hayatını kaybetti.

Dumandan etkilenen ve yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Özar ve Dilber'in cenazeleri, incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki otopsi merkezine götürüldü.

İşlemleri tamamlanan cenazeler, daha sonra ailelerine teslim edildi.

Çocuğun cenazesi, ikindi vakti Çukurahmediye Mahallesi'ndeki Salko Camisi'nde kılınan namazın ardından Erenler Kayalarreşitbey Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Özar'ın cenazesinin ise Tuzla Mahallesi'ndeki Vefa Camisi'nde kılınan namazın ardından Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.