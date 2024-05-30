Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

Uzun süredir kanserle mücadele eden Ahmet Uğurlu'dan acı haber geldi. Uğurlu, 71 yaşında vefat etti.

Acı haberi Zafer Algöz duyurdu:

"Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu’yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı. Allah rahmet eylesin.Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp."

Cem Yılmaz da, "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna ağabeyimin dayısı, Mustafa ağabeyimizin ağabeyi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu ağabeyimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Gençlik kahramanımızdı mekânı cennet olsun" dedi.

Ahmet Uğurlu'nun cenazesinin yarın öglen namazında Şakirin Camii'nden kalkacağı öğrenildi.

AHMET UĞURLU KİMDİR?

1952 yılında Konya'da dünyaya gelen Ahmet Uğurlu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Uğurlu, kendisi gibi oyuncu Mustafa Uğurlu'nun ağabeyidir. Birçok tiyatro oyunu, sinema filminde rol alan Ahmet Uğurlu, "Tabutta Rövaşata" filmindeki performansıyla tanındı.

"Tabutta Rövaşata"daki performansıyla 33. Altın Portakal Film Festivali başta olmak üzere; 1997 Selanik Film Festivali, 9. Ankara Uluslararası Film Festivali, Türk Eleştirmenleri Birliği tarafından da "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülmüştü.

"Eşref Saati", "Döngel Kârhanesi" gibi yapımlarda da boy gösteren Uğurlu, son olarak "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisinde rol aldı.