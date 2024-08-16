TBMM'de Can Atalay oturumu gergin başladı!

CHP'nin Can Atalay'la ilgili TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmasının ardından Genel Kurul'un birleşimine saat 14:00'te başlandı.

Yoklama öncesi AK Parti ve MHP sıraları boş kalırken, toplantı yeter sayısının sağlanmasının ardından AK Partili milletvekilleri Genel Kurul salonuna giriş yaptı.

Ahmet Şık konuştu, Genel Kurul karıştı!

Partisi adına söz alan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın AK Parti sıralarına yönelik "Sizde hiç utanma yok" sözlerinin ardından Genel Kurul karıştı.

AK Partili milletvekilleri kürsüye yürüyünce birleşime 15 dakika ara verildi.

Birleşim yeniden başladı. TİP'li Ahmet Şık'ın AK Partili milletvekillerine "Teröristsiniz" ifadelerinin ardından AK Partili Alpay Özalan, TİP'li Şık'a yumruk attı.

Genel Kurul'da yumruklu kavga!



TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile AK Parti İzmir Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Alpay Özalan arasında yaşanan yumruklu kavga⬇pic.twitter.com/LEQVewpNq8 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) August 16, 2024

2 milletvekili yaralandı

Kürsünün önünde muhalefet milletvekilleri ile iktidar milletvekilleri arasında yaşanan arbede uzun süre devam edince birleşime 45 dakika ara verildi. Arbede sırasında 2 milletvekilinin yaralandığı öğrenildi.

Kurtulmuş'a çağrı!

Genel Kurul salonundan ayrılırken basın mensuplarına konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Sayın Numan Kurtulmuş'u derhal tüm grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum. Meclis idare amirinin milletvekiline yumruk attığı, kadına şiddet uyguladığı bir haldeyiz, olacak iş değil." şeklinde konuştu.

Tartışmaların ardından oturuma üst üste 5 kez ara verildi.