Ahmet Hakan'dan İBB'ye peyzaj tepkisi

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duvar peyzajı uygulaması yerine kimyasal boya ile boyama kararını eleştirdi. Hakan, "İstanbul’un kimliğine, ruhuna, kişiliğine hiç uygun değil" görüşüne yer verdi.

"Şahsen peyzaj yerine getirilmek isteneni hiç beğenmedim"

Hakan, "Belediye yönetimi, bu peyzaj çalışmalarını yüksek maliyetli bularak terk etmeye karar verdi. Hatta dün itibarıyla peyzajlar sökülmeye başladı. Peki yerine ne gelecek? Yapılan açıklamalara göre. Gri duvarlar, sanatçıların tuvaline dönüştürülecekmiş ve çeşitli çizimler yer alacakmış. Bunun bir örneğini de yayınlamışlar. Baktım: Bir tür grafiti gibi bir şey! Şahsen peyzaj yerine getirilmek isteneni hiç beğenmedim. İstanbul’un kimliğine, ruhuna, kişiliğine hiç uygun değil. Bu tür duvar boyamaları, daha çok ruhsuz şehirlere ruh katmak için yapılan çalışmalar. İstanbul gibi kadim bir şehrin böyle bir şeye ihtiyacı yok ki" yorumunu yaptı.

Hakan ayrıca Twitter hesabından da 'Bu konu halk oylamasına sunulamaz mıydı?' dedi.