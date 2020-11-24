Ahmet Hakan’dan Ekrem İmamoğlu’na ağır bombardıman

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Ekrem İmamoğlu’nun önceki gün sadece İstanbul’da 186 kişinin “bulaşıcı hastalık” dolayısıyla öldüğüne yönelik yaptığı açıklamayı hatırlattı.

Ahmet Hakan şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'da bulaşıcı hastalıktan ölenlerin sayısı bir günde 186 olmuş. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şöyle demiş: “Uyuyamadım. Ne yapayım? Susayım mı? Yutkunayım mı?”

Susma Ekrem Başkan! Yutkunma! Kalk ve lütfen bir şeyler yap. Çözümün paydaşı ol. Sen artık yakınma, şikâyet etme, üzülme, vah vah deme, “Elimden bir şey gelmiyor” edası takınma, sadece var olan vahim tabloyu ifşa etme makamında değilsin ki.

Bir şeyler yapabilirsin mutlaka. Mesela... Salgının yaygınlaşmasına olağanüstü katkı sunan şu toplu ulaşım işine bir el atabilirsin. Metrobüs, otobüs sayısını arttırabilirsin. Minibüsleri denetleyebilirsin.

Yani ne bileyim işte. Vardır yapabileceğin şeyler. En azından ben öyle zannediyorum.